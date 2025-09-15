Suscribirse

Alejandro Gaviria revela aparte del informe de la Contraloría sobre la Nueva EPS. “Cómo empeorarlo todo”

El exministro de Salud reveló un extracto del informe del ente de control. “Lejos de mitigar los riesgos, dicha medida ha coincidido con un agravamiento en los principales indicadores”

La gestión del gobierno ante la Nueva EPS ha sido un tema de controversia desde hace varios días. Según un informe de la Contraloría, tras la intervención de la SuperSalud, las cifras financieras de la entidad están en rojo.

La entidad aseguró que “con corte a diciembre de 2024, hay una subestimación en la constitución de la reserva técnica no liquidada y liquidada por valor de $11.1 billones, así como falta de soporte de autorizaciones y de facturas en el detalle de las reservas técnicas”.

En el documento publicado por Gaviria se lee lo siguiente:

“Del análisis realizado se evidencia un deterioro progresivo en la situación financiera y administrativa de la entidad, el cual persiste y se profundiza a pesar de la medida de intervención adoptada. Lejos de mitigar los riesgos, dicha medida ha coincidido con un agravamiento en los principales indicadores evaluados —endeudamiento, anticipos, patrimonio y reservas técnicas—, lo que sugiere que los mecanismos implementados no han sido eficaces para corregir las deficiencias estructurales identificadas".

