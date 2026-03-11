El concejal de Medellín, Sebastián López, acusó al Pacto Histórico de estar haciendo “bulla” sobre el escrutinio de las elecciones de este 2026 para intentar conseguir más curules en el Congreso de al República.

López recordó que el Centro Democrático tuvo que recuperar una curul en la Cámara por Antioquia ante el Consejo de Estado, debido a la diferencia en los resultados que arrojó el preconteo y el que quedó documentado en el escrutinio. Durante un año ese escaño en el Legislativo estuvo ocupado por una representante del Pacto.

Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, se suma a las quejas sobre el escrutinio: “Es una noticia delicada”

“Pilas, que el Pacto Criminal Histórico está haciendo lo mismo de hace cuatro años”, expresó el concejal. El cabildante aseguró que los escaños de su partido no están en riesgo, pero sí los de otras colectividades.

“Ya empezó con la misma bulla. El Centro Democrático no tiene en riesgo su séptima curul, pero sí hay otros partidos que lo tienen. Pilas. Si el Pacto criminal Histórico está haciendo esa bulla es que tienen algo armado. A todos los partidos en Medellín y en Antioquia les digo: pilas que ya se robaron la curul hace cuatro años a la Cámara y quieren ir esta vez por otra de la misma manera", afirmó el concejal.

Esta semana es clave para definir la conformación del Congreso de la República. En el país están activas 330 comisiones escrutadoras encargadas de revisar los resultados que quedaron documentados en los formularios E-14.