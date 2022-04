Confidenciales Alfonso Prada, ¿un paquete chileno en el Pacto Histórico?

La llegada de Alfonso Prada, el ex secretario general de Palacio en épocas de Juan Manuel Santos, generó muchas expectativas en el Pacto Histórico. Sin embargo, hoy algunos ya están incómodos porque Prada, según cuentan, ha logrado poco o nada en materia de alianzas. Varias fuentes le dijeron a SEMANA que no saben a qué llegó a la campaña y así se lo habrían hecho saber al propio Gustavo Petro. Lo que sí funciona como un relojito es la agenda del candidato, incluidas las entrevistas con medios y las manifestaciones en la plaza pública. Petro no volvió a llegar tarde a ninguna parte. El senador Armando Benedetti lo tiene al trote.