Alfredo Antonio Navarro gana la elección a la Alcaldía de Sitionuevo, Magdalena

Culminado el proceso de preconteo en las elecciones atípicas a la Alcaldía de Sitionuevo, Magdalena, la Registraduría confirmó que las mayorías se las llevó Alfredo Antonio Navarro.

Este hombre repite administración: en 2023 fue seleccionado como mandatario local, pero el Consejo de Estado le anuló la designación por doble militancia.

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El alto tribunal lo apartó del cargo porque se probó, con base en imágenes y grabaciones, que él apoyó una candidatura al Concejo del Centro Democrático, cuando el partido Democrática, quien le dio el aval, tenía su propia lista.

Él, representando al Partido Conservador, sumó 9.027 votos. En el segundo lugar quedó Karen Judith Gutiérrez, del Partido de la U, con 5.744; el tercero fue para Néstor Cárdenas con 50; y el cuarto para Ramiro Antonio Gutiérrez con 14.