Confidenciales Algoritmo de TikTok favorece la difusión de contenidos de extrema derecha, según un estudio

El algoritmo encargado de recomendar cuentas en la red social TikTok favorece la aparición de contenidos e información relacionada con la extrema derecha en Estados Unidos, incluidas organizaciones relacionadas con la insurrección en el Capitolio del pasado 6 de enero.

Así lo reveló un estudio de la organización de estudios sobre los medios Media Matters for America, en la que se expone que el algoritmo de la popular aplicación de videos favorece la difusión de contenidos de organizaciones como Three Percenter, QAnon, Patriot Party y Oath Keeper, además de algunos movimientos que participaron en el asalto al Capitolio en Washington D. C.

Aunque el contenido de las cuatro organizaciones mencionadas está prohibido por TikTok, la investigación realizada plantea que si un usuario sigue las recomendaciones de cuentas de la red, finalmente encontrará una de estas organizaciones y, si decide seguir a alguna de ellas, esto le llevará a recibir sugerencias de seguimiento del resto de cuentas de extrema derecha.