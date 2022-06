Confidenciales Alias El Loco, a retractarse de sus señalamientos contra Dilian Francisca Toro

La exgobernadora del Valle Dilian Francisca Toro ha venido emprendiendo acciones legales contra quienes han pretendido dañar su imagen y lanzar señalamientos en su contra.

Este martes, la presidenta del Partido de La U confirmó que el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá le ordenó una retractación a Alexander Serna Giraldo, alias El Loco, un narco que dijo en mayo de 2022, desde la cárcel La Picota en Bogotá, que había financiado la campaña política de la dirigente a la Gobernación del Valle del Cauca. La publicación fue emitida en Noticias Uno, quien reveló una carta que envió el hombre desde el penitenciario.

La baronesa política, visiblemente molesta por los señalamientos de Serna Giraldo, interpuso una acción de tutela y la justicia le dio la razón.

El fallo ordena a Serna Giraldo retractarse de dichas declaraciones en un término de 48 horas en el mismo medio de comunicación donde cuestionó a Toro.

Siempre he confiado en Dios y la justicia. Ante cada calumnia en mi contra o de mi familia, he recurrido a herramientas institucionales para hacer prevalecer la verdad. De nuevo la justicia me da la razón y ordena a delincuente retractarse de falsa acusación hecha en @NoticiasUno pic.twitter.com/aikX2IcMTy — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) June 7, 2022

“Parte de lo que he aprendido es que en las campañas políticas el juego sucio no puede tolerarse y para ello existen los mecanismos institucionales para protegerse de lo que se volvió costumbre en nuestras campañas, la campaña negra; parte del cambio que propongo es que no todo vale y no responder al juego sucio con agresión, la respuesta es: la verdad ante la justicia; puede que se demore un poquito, pero al final, la verdad triunfa”, manifestó Dilian Francisca Toro.

“No podemos tolerar el juego sucio en las campañas políticas. Parte del cambio que propongo es que #NoTodoVale y que estas calumnias no se responden con agresión, sino con la verdad ante la justicia. Puede que se demore un poco, pero al final, la verdad triunfa”, concluyó.