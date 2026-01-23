Alocuciones de Petro han durado más de 48 horas, mientras que las de Uribe, Duque y Santos tan solo 29 horas: “Charlatán”

El representante a la Cámara y aspirante al Senado, Andrés Forero, reveló el tiempo que han durado todas las alocuciones que ha hecho el presidente Gustavo Petro a lo largo de estos más de tres años en el poder.

El militante del Centro Democrático envió un derecho de petición al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) para saber el tiempo que han gastado los cuatro últimos presidentes para hablarle al país.

En el caso del expresidente Álvaro Uribe, entre 2007 y 2010 tuvo 20 alocuciones, que sumaron un total de 9 horas, 55 minutos y 33 segundos.

Por su parte, Juan Manuel Santos entre 2010 y 2018 protagonizó 91 alocuciones, que sumadas dan un total de 16 horas, 21 minutos y 18 segundos.

En cuanto al expresidente Iván Duque, este realizó 17 alocuciones durante un tiempo de 2 horas, 45 minutos y 12 segundos.

Lo más llamativo es que Petro, hasta el momento, ha hecho 61 alocuciones, pero en tiempo supera por un amplio margen a los exjefes de Estado: 48 horas, 33 minutos y 33 segundos.

“Según el Dapre, en 3 años y 3 meses de gobierno, las alocuciones presidenciales de Petro duraron 48 horas y 33 minutos. Las alocuciones de sus antecesores, en 18 años, sumaron un total de 29 horas y 2 minutos”, dijo el congresista.

“¡Y el charlatán tiene el descaro de decir que lo censuran!”, añadió.