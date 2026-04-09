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Álvaro Uribe anticipa proyecto que aliviaría el bolsillo de los colombianos

El exmandatario manifestó que el partido Centro Democrático radicará la iniciativa en la próxima legislatura.

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Redacción Semana
9 de abril de 2026, 9:16 a. m.
Expresidente Álvaro Uribe.
Expresidente Álvaro Uribe. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Álvaro Uribe anunció que el Centro Democrático presentará un proyecto en el Congreso de la República que buscaría aliviar el bolsillo de los colombianos.

“Razón le sobra a la preocupación ciudadana por los avalúos catastrales. El 20 de Julio nuestros parlamentarios presentarán un proyecto de gran alivio", dijo el exmandatario.

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Uribe citó, por ejemplo, los impuestos de renta, patrimonio, azucarados y prediales.

“Un país con buen salario, pero sin inversión y sin creación de empleo de calidad. Menos impuestos, Estado pequeño, Paloma presidente”, dijo Uribe en su cuenta de X.

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