Álvaro Uribe anticipa proyecto que aliviaría el bolsillo de los colombianos

Álvaro Uribe anunció que el Centro Democrático presentará un proyecto en el Congreso de la República que buscaría aliviar el bolsillo de los colombianos.

“Razón le sobra a la preocupación ciudadana por los avalúos catastrales. El 20 de Julio nuestros parlamentarios presentarán un proyecto de gran alivio", dijo el exmandatario.

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Uribe citó, por ejemplo, los impuestos de renta, patrimonio, azucarados y prediales.

“Un país con buen salario, pero sin inversión y sin creación de empleo de calidad. Menos impuestos, Estado pequeño, Paloma presidente”, dijo Uribe en su cuenta de X.