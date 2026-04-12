Álvaro Uribe arremete contra la paz total del Gobierno Petro tras parranda en la cárcel de Itagüí: “Qué tal el cambio”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a los hechos ocurridos en la cárcel de Itagüí, donde los capos de las bandas criminales de Medellín organizaron una parranda dentro del penal con artistas e invitados.

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Tras el polémico caso ocurrido al interior del centro de reclusión en Antioquia, se han conocido diferentes videos que muestran el ingreso de los invitados a la fiesta organizada por los cabecillas de las bandas.

Además, se revelaron otros detalles que demuestran que este sitio de reclusión se convirtió en una especie de ‘hotel’ para los capos. En imágenes que se conoció cómo se ven las celdas que los capos habrían construido.

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En varias fotografías dadas a conocer por Noticias RCN se logra ver cómo al interior del centro penitenciario ingresaron elementos de construcción para realizar este tipo de trabajos que se encuentran prohibidos.

Los hechos han generado rechazo desde diferentes sectores políticos y sociales del país. Entre ellos se pronunció el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien no dudó en criticar al gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Qué tal el cambio, sobornar a los presos con ofertas de libertad, comodidades extravagantes y bacanales. Y mientras tanto asesinan e hieren a nuestros soldados y policías”, manifestó Uribe Vélez. “El Gbno lo hizo y Cepeda lo diseñó y lo continuará”, advirtió el exmandatario.