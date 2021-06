Confidenciales Álvaro Uribe califica de “deslenguada” a Claudia López

El expresidente Álvaro Uribe calificó de “deslenguada” a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. “Si la Alcaldía de Bogotá se dedicara a trabajar sería menos deslenguada en medios de comunicación”, sostuvo el líder del Centro Democrático.

Uribe reaccionó así luego de que la alcaldesa, en entrevistas radiales con La W y Bluradio, dijo que el uribismo quiso matarla.

“Ahora resulta que pedir que no haya radicalización violenta y vandalismo es de derecha. Eso es de sentido común (…) Yo me he tenido que ir dos veces de este país porque el uribismo casi me mata. Cómo es de fácil ver la paja en el ojo ajeno y no en el propio”, aseguró la mandataria.