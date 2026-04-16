Álvaro Uribe le respondió a los colombianos que consideran que el país está mejor ahora, en este 2026, que hace cuatro años.

El expresidente afirmó que antes apenas se estaba saliendo de la pandemia y que, si bien ahora hay un salario mínimo más alto y mayor gasto, existen varios puntos a considerar.

El exmandatario puntualizó que las personas están gastando su dinero en la compra de medicamentos, opinó que la inflación está “al galope” y que los arriendos subieron debido a la falta de construcción de viviendas sociales del Gobierno.

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“Entonces, ¿cuál es el mejoramiento? Paloma lo tiene muy claro. Para resolver el problema de la salud y empezar a construir vivienda social (...) Las empresas no invierten porque tienen miedo a Petro y a Cepeda y a la violencia. Las empresas no pueden con esa mezcla de impuestos, salarios y violencia", expresó Uribe.

El expresidente resaltó la propuesta económica de la candidata presidencial Paloma Valencia en la que se contemplan puntos como la recuperación de la seguridad, el respeto del salario de los trabajadores y generación de empleos a partir de flexibilización de los impuestos.