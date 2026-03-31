Álvaro Uribe destaca propuesta de Paloma Valencia para subsidiar a las mujeres cabeza de hogar

El expresidente Álvaro Uribe volvió a respaldar a Paloma Valencia en medio de la campaña electoral para 2026. Según dijo, “el compromiso de Paloma con la mujer es más que evidente”.
El expresidente Álvaro Uribe destacó una propuesta de Paloma Valencia para madres cabeza de hogar. Dice que reemplazaría el programa de Familias en Acción para subsidiar a miles de mujeres del país. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/5zolaK2d7w— Revista Semana (@RevistaSemana) March 31, 2026
Uribe destacó que Valencia propuso “subsidiar a la mujer cabeza de familia para reemplazar el programa de Familias en Acción”, que, según dijo, le ayudó a 2.600 mujeres para que sus hijos pudieran tener educación básica y primaria.
“Colombia tiene un 35 % aproximadamente de hogares que dependen de una mujer; inmensa mayoría pobres, mujeres que no tienen esposo ni compañero que les ayude a llevar la carga. Paloma es corazón grande y mano firme”, señaló Uribe.