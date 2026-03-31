Álvaro Uribe destaca propuesta de Paloma Valencia para subsidiar a las mujeres cabeza de hogar

El expresidente Álvaro Uribe volvió a respaldar a Paloma Valencia en medio de la campaña electoral para 2026. Según dijo, “el compromiso de Paloma con la mujer es más que evidente”.

Uribe destacó que Valencia propuso “subsidiar a la mujer cabeza de familia para reemplazar el programa de Familias en Acción”, que, según dijo, le ayudó a 2.600 mujeres para que sus hijos pudieran tener educación básica y primaria.

“Colombia tiene un 35 % aproximadamente de hogares que dependen de una mujer; inmensa mayoría pobres, mujeres que no tienen esposo ni compañero que les ayude a llevar la carga. Paloma es corazón grande y mano firme”, señaló Uribe.