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Álvaro Uribe destaca propuesta de Paloma Valencia para subsidiar a las mujeres cabeza de hogar

El exmandatario dijo que la candidata estaría empeñada en sacar esa idea adelante.

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Redacción Semana
31 de marzo de 2026, 11:33 a. m.
El expresidente Álvaro Uribe destacó la propuesta de Paloma Valencia.
El expresidente Álvaro Uribe destacó la propuesta de Paloma Valencia. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

El expresidente Álvaro Uribe volvió a respaldar a Paloma Valencia en medio de la campaña electoral para 2026. Según dijo, “el compromiso de Paloma con la mujer es más que evidente”.

Uribe destacó que Valencia propuso “subsidiar a la mujer cabeza de familia para reemplazar el programa de Familias en Acción”, que, según dijo, le ayudó a 2.600 mujeres para que sus hijos pudieran tener educación básica y primaria.

“Colombia tiene un 35 % aproximadamente de hogares que dependen de una mujer; inmensa mayoría pobres, mujeres que no tienen esposo ni compañero que les ayude a llevar la carga. Paloma es corazón grande y mano firme”, señaló Uribe.