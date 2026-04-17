El expresidente Álvaro Uribe destacó una de las propuestas que tiene la candidata presidencial Paloma Valencia para beneficiar a las mujeres y pidió a los votantes hombres darle el honor a Colombia de tener a su primera presidenta.

“Paloma representa los atributos de las mujeres colombianas. Madruga, trabaja, trasnocha, está con la familia, estudia. Paloma es transparente, no porque lo digamos aquí, es transparente porque lo ha acreditado en el ejercicio político. Doce años en el Congreso sin una crítica a su transparencia. Paloma es firme sin dobleces", expresó el exmandatario.

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Uribe resaltó la propuesta del programa de gobierno de la campaña de Valencia con Juan Daniel Oviedo en la que se contempla un subsidio especial dirigido a la mujer cabeza de familia que se encuentra en condición de pobreza.

El expresidente ha estado acompañando los recorrido por el país de la aspirante a la Casa de Nariño que se perfila como una de las más opcionadas para pasar a segunda vuelta.