Confidenciales

Álvaro Uribe enciende alarmas por la universidad privada

El exmandatario mostró su inquietud en redes sociales por Gustavo Petro e Iván Cepeda.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
21 de abril de 2026, 3:56 p. m.
Expresidente Álvaro Uribe.
Expresidente Álvaro Uribe. Foto: Lina Gasca

El expresidente Álvaro Uribe emitió un mensaje en redes sociales que llamó la atención de la opinión pública.

El exmandatario planteó el supuesto deseo que tendrían Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, y Gustavo Petro con la educación superior privada de Colombia.

Álvaro Uribe envía fuerte mensaje a la campaña de Abelardo de la Espriella

“Petro y Cepeda quieren acabar con la universidad privada. Una gran universidad privada de Cali tiene mayor porcentaje de estudiantes 1, 2 y 3 que la (Universidad) Nacional”, escribió el expresidente desde la capital del Valle del Cauca, donde adelanta una gira a favor de Paloma Valencia.