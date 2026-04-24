Política

Álvaro Uribe reacciona a video de un seguidor de Abelardo de la Espriella; esto dijo el expresidente

El exmandatario se pronunció sobre la publicación de una cuenta que defiende al candidato de Defensores de la Patria.

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Redacción Semana
24 de abril de 2026 a las 9:11 a. m.
Expresidente Álvaro Uribe junto a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.
Expresidente Álvaro Uribe junto a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Este viernes, el expresidente Álvaro Uribe reaccionó a la publicación de un video de un seguidor del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, en el que se habla de las diferencias entre Paloma Valencia y el candidato de Defensores de la Patria. Ambos se disputan el paso a segunda vuelta para enfrentar a Iván Cepeda, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA.

En dicha producción audiovisual, realizada con herramientas de inteligencia artificial, se habla de los “de siempre” en relación a Paloma Valencia y quienes la respaldan. En las imágenes aparecen recreadas las imágenes de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, en señal de apoyo a la candidata del Centro Democrático.

En los comentarios de los videos, Uribe habló de la cuenta que publicó el video y su relación con De la Espriella: “Es un influencer pagado por su campaña, destructor, juega a que muchos se ahuyenten de segunda vuelta si los llegaren a necesitar”.