Álvaro Uribe reacciona a video de un seguidor de Abelardo de la Espriella; esto dijo el expresidente

Este viernes, el expresidente Álvaro Uribe reaccionó a la publicación de un video de un seguidor del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, en el que se habla de las diferencias entre Paloma Valencia y el candidato de Defensores de la Patria. Ambos se disputan el paso a segunda vuelta para enfrentar a Iván Cepeda, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA.

En dicha producción audiovisual, realizada con herramientas de inteligencia artificial, se habla de los “de siempre” en relación a Paloma Valencia y quienes la respaldan. En las imágenes aparecen recreadas las imágenes de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, en señal de apoyo a la candidata del Centro Democrático.

En los comentarios de los videos, Uribe habló de la cuenta que publicó el video y su relación con De la Espriella: “Es un influencer pagado por su campaña, destructor, juega a que muchos se ahuyenten de segunda vuelta si los llegaren a necesitar”.