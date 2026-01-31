¿Álvaro Uribe regresará al Senado? Algunos renunciarían a su curul para garantizarlo

El expresidente Álvaro Uribe forma parte de la lista al Senado en el número 25 y en el Centro Democrático está claro que, difícilmente, alcanzarán ese número de curules. Sin embargo, todos trabajan para conseguir más de cuatro millones de votos y garantizar el regreso de Uribe al Legislativo.

Centro Democrático revela su lista al Senado: Álvaro Uribe regresa a la contienda electoral

Por eso, una de las preguntas que más se hacen los políticos es qué pasará si los respaldos solo alcanzan para 24 curules. ¿Alguien renunciará para darle el cupo al expresidente? El candidato Juan Espinal le anticipó a SEMANA que él se sacrificaría. “La respuesta es obvia, no lo dudaría ni un segundo. ¿Dónde le firmo? Nadie se negaría a renunciar”, respondió. ¿Y si solo alcanzan para 22 escaños?