CONFIDENCIALES
Álvaro Uribe y el fallo blindado
La fecha en la que se leerá el fallo en el caso del expresidente se desconoce, pero lo más probable es que sea antes del 16 de octubre, cuando prescribe la acción penal en su contra.
El Tribunal Superior de Bogotá se alista para decidir en segunda instancia uno de los fallos judiciales más taquilleros en la historia reciente de Colombia: la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno a testigos. La fecha en la que se leerá el fallo se desconoce, pero lo más probable es que sea antes del 16 de octubre, cuando prescribe la acción penal contra el expresidente.
Para ese día, el Tribunal Superior de Bogotá solicitó a la Policía reforzar la seguridad en sus instalaciones. Aunque tienen su propio dispositivo, los magistrados pidieron robustecer la presencia de los uniformados para atender cualquier tipo de protesta que se pueda registrar.