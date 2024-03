Amelia Pérez había anunciado que no renunciaría a la terna de fiscal, pero cambió de palabra. ¿Jugadita para torpedear la elección de Luz Adriana Camargo?

Amelia Pérez le dijo a El Tiempo, en una entrevista publicada este domingo, que no iba a renunciar a la terna para elegir fiscal general de la Nación. “Del Gobierno nadie me ha dicho que renuncie a la terna y yo tampoco lo haría. Lo que sí es cierto es que hay gente que se siente incómoda con mi presencia en la terna, a esas personas y a todo el mundo le digo que debe ser la honorable Corte Suprema de Justicia la que decida en su sabiduría. Yo no me voy a retirar de la terna”, sostuvo Pérez.