Confidenciales Amenazas en Colombia: cifras revelan que las investigaciones no avanzan

Confidenciales Amenazas en Colombia: cifras revelan que las investigaciones no avanzan

En Colombia se han vuelto cada vez más comunes los casos de líderes sociales y de defensores de derechos humanos que, a pesar de denunciar que están siendo víctimas de amenazas, quedan desprotegidos y sufren atentados, muchas veces con consecuencias fatales. Esto se debe, en buena medida, a que, según logró demostrar SEMANA, luego de revisar todas las noticias criminales que ha abierto la Fiscalía desde 2010 hasta la fecha, la amenaza es el delito en el que menos se logra un esclarecimiento de la justicia. De acuerdo con los datos analizados, el 98 por ciento de las denuncias por esta conducta no pasan de la etapa de indagación, es decir, no van más allá de la denuncia, y las condenas no llegan ni al 1 por ciento.