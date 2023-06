Confidenciales Andrea Petro: “A mí no vengan a hablar de cinco millonarios desaparecidos y los recursos que han sacado solo por ellos”

Andrea Petro, una de las hijas del presidente Gustavo Petro, opinó acerca del sumergible Titán, que implosionó la semana pasada cuando se dirigía rumbo a los restos del Titanic, a 4.000 metros bajo el Atlántico Norte.

La hija del mandatario cuestionó los esfuerzos que se están realizando para rescatar la nave –aunque ya un vehículo operado a control remoto halló algunos restos– y los cuerpos de los tripulantes, entre ellos el CEO de OceanGate, Stockton Rush.

Andrea Petro afirmó que así como se están destinando recursos para recuperar el sumergible y los cuerpos de los fallecidos, deberían hacer lo mismo con los desaparecidos año tras año que se mueren en el mar Mediterráneo.

“Miles de refugiados se ahogan cada año en el mediterráneo… a mí no vengan a hablar de 5 millonarios desaparecidos y los recursos que han sacado solo por ellos. No, no hay vidas que valgan más que otras”, comentó.

Miles de refugiados se ahogan cada año en el mediterráneo...a mi no vengan a hablar de 5 millonarios desaparecidos y los recursos que han sacado solo por ellos. No no hay vidas que valgan más que otras! — Andrea Petro (@andreapetro91) June 26, 2023

Valga recordar que en su interés de observar los restos del Titanic también murieron Shahzada Dawood y Suleman Dawood, un dúo conformado por padre e hijo. Shahzada Dawood ocupa el puesto de vicepresidente en Engro Corporation, una prestigiosa compañía pakistaní dedicada a la energía y la tecnología.

También murieron Hamish Harding, presidente en Action Aviation, una empresa que comercializa aeronaves a prominentes empresas, y el investigador Paul Henry Nargeolot, director de las investigaciones subacuáticas del RMS Titanic, una compañía estadounidense que posee los derechos de salvamento de los restos del Titanic.