Andrea Petro habló por primera vez de la pelea entre su papá y Donald Trump: tomó postura y lanzó tajante mensaje

Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, habló por primera vez sobre la nueva crisis que se desató entre Colombia y Estados Unidos por la pelea que hay entre su papá y su homólogo de la nación norteamericana, Donald Trump.

Por medio de su cuenta de X y sin mencionarlo directamente, la especialista en Comercio Internacional se mostró a favor de la postura que ha tomado su padre con relación a la disputa que hay entre los dos gobiernos.

Andrea respaldó que, según ella, se esté intentando proteger la soberanía que tiene el país.

“Defender la paz, la vida y la soberanía de Colombia frente al narcotráfico exige valentía y compromiso“, escribió.

En ese sentido, aprovechó para lanzarle una pulla a las administraciones que estuvieron en la Casa de Nariño antes de que su papá llegara.

“Esto es exactamente lo que se ha hecho, de manera decidida y efectiva, donde otros gobiernos no pudieron avanzar”, concluyó.

Esta es la primera vez que la hija mayor del máximo mandatario habla de la confrontación que hay entre los dos presidentes, aunque ya en su momento se había mostrado a favor de la postura de Petro sobre la defensa de Palestina y la condena que le ha hecho al “genocidio” por parte de Israel.