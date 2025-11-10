Suscribirse

Andrés Pastrana arremete contra el presidente Petro, luego de que lo relacionara con un “clan de pedófilos” que quiere acabar con democracia en Colombia

El expresidente señaló al actual mandatario de haber tenido nexos con Pablo Escobar y de haber participado en el holocausto del Palacio de Justicia.

Redacción Semana
10 de noviembre de 2025, 6:53 p. m.
Andrés Pastrana y Gustavo Petro.
Andrés Pastrana y Gustavo Petro. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: PRESIDENCIA.

El expresidente Andrés Pastrana arremetió este domingo contra el presidente Gustavo Petro, en un duro comunicado publicado en su cuenta de X, en el que aseguró que el mandatario “no tiene cómo intimidarlo”, al tiempo que lo acusó de tener vínculos con el narcotráfico y de ser socio de su antiguo secuestrador.

“Gustavo Petro no me intimida. No tiene cómo intimidarme. Ni con calumnias sobre mi vida personal, ni con deformaciones del limpio triunfo electoral de mi padre, que reconoció el propio general Rojas Pinilla”, escribió el exmandatario conservador.

En su mensaje, Pastrana recordó el secuestro del que fue víctima por parte del Cartel de Medellín y relacionó a Petro con ese episodio al mencionarlo como “socio de mi secuestrador y patrón del M-19 en el holocausto del Palacio de Justicia, Pablo Escobar”. También lo calificó de “comodín del Pacto de La Picota y del narcotraficante Clan del Golfo”.

El exjefe de Estado afirmó además que el actual presidente le debe al país “respuestas a muchos interrogantes sobre su vida personal, política y delincuencial”.

El mensaje, que rápidamente generó reacciones en redes sociales, reaviva la confrontación política entre ambos líderes, marcada por los señalamientos de Pastrana hacia Petro por sus orígenes en el M-19 y su cercanía con sectores de la izquierda.

