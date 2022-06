Confidenciales Andrés Pastrana pide auditoría del software para las elecciones en Colombia

El expresidente Andrés Pastrana ha sido uno de los personajes más interesados en la política actual del país. Tanto así, que no ha dudado en poner en duda la claridad y transparencia del software usado en las elecciones en Colombia.

A menos de dos semanas de que se lleve a cabo la segunda vuelta electoral, en donde se definirá el presidente de Colombia dado que ninguno de los candidatos logró el 50 % +1 para llevarse la victoria, Pastrana volvió a publicar un mensaje en su cuenta de Twitter para opinar sobre la jornada electoral del 2022.

Esta vez, el expresidente pide una auditoria forense del software, pues asegura que no podrá “estar tranquilo por la democracia”. Además, recordó el silencio del registrador Alexander Vega frente a algunos cuestionamientos hechos por él hace unos meses.

“Mientras no haya auditoría forense del software utilizado en las dos elecciones de este año y las por venir no puedo estar tranquilo por la democracia. Los reiterados silencios del Registrador a interrogantes en torno a su conducta han demostrado que su palabra no vale nada”, señala Pastrana.