Confidenciales Ángela María Robledo criticó a la directora del ICBF, pero en redes le recordaron cuando ella cantó ‘Si nos dejan’ con dedicatoria a Gustavo Petro

La tarde de este viernes 30 de septiembre fue compartido en redes sociales un video en el que se ve a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Concha Baracaldo, cantando el Himno a la alegría, hecho que ha generado críticas, una de ellas de Ángela María Robledo.

La excandidata a la Vicepresidencia en 2018 por el Movimiento Colombia Humana, el mismo mediante el cual Gustavo Petro aspiró a convertirse en el jefe de Estado, planteó el futuro que les espera a los niños del país con una directora del ICBF como Baracaldo. Sin embargo, hubo quienes le recordaron que ella también “ha hecho el oso” cantando.

“El nuevo estilo de dirección en el ICBF, qué les espera a las niñas y los niños de Colombia con la señora Concha Baracaldo”, trinó la también exrepresentante a la Cámara.

Pues bien, algunos usuarios le ayudaron a hacer memoria de la vez que cantó Si nos dejan, tema musical de la autoría del mexicano José Alfredo Jiménez. Fue el 10 de mayo, durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en Medellín, donde a capela se le escuchó: “Si nos dejan, de todos los demás nos olvidamos”.

Luego de cantar, Robledo arengó: “Viva Antioquia Humana, viva el Valle de Aburrá Humano, Viva Gustavo Petro”. Pero también trinó: “Dicen que nos van a parar, lo cierto es que con @petrogustavo vamos a hacer de las nubes terciopelo. El amanecer del nuevo día ya viene y es la Colombia Humana con buen vivir para todos los habitantes del país”.

En cuanto a la directora del ICBF, Concha Baracaldo, quizá lo más curioso de su interpretación del Himno a la alegría es que no recordaba la letra, aunque no fue impedimento para que dejara de hacerlo. “Cantemos, aunque no nos los sepamos todos, ni lo sepamos al pie de la letra”, les dijo a los asistentes, quienes la ayudaron en su interpretación.

De Baracaldo también llamó la atención la emoción con que cantó, tanto como para contagiar a los que, al parecer, son miembros de su equipo. En la grabación, detrás de ella, se ve a una joven sonriendo, visiblemente entusiasmada, y acompañándola con la letra.