Angélica Montañez, concejal de Chía, sería la cabeza de lista del Centro Democrático para la Cámara por Cundinamarca

En la puja hay otros nombres por lo que la colectividad deberá tomar decisiones prontamente.

Redacción Confidenciales
27 de noviembre de 2025, 1:44 a. m.
Álvaro Uribe y Angelica Montañez.
Álvaro Uribe y Angelica Montañez. | Foto: Centro Democrático

El Centro Democrático está confeccionando sus listas al Congreso y en el departamento de Cundinamarca se ha expresado el respaldo para que Angélica Montañez, actual concejal del departamento, sea la cabeza de lista a la Cámara de esa región del país.

Montañez, quien lideró la lista en las elecciones locales y logró dos curules en Chía, ha hecho su carrera política al lado del exsenador Miguel Uribe Turbay y acompaña la aspiración presidencial de su padre Miguel Uribe Londoño.

En la puja por la cabeza de lista por Cundinamarca también están Orlando Clavijo, Juan Carlos Saldarriaga y Montañez.

En los próximos el Centro Democrático deberá tomar decisiones de fondo sobre este tema.

Noticias relacionadas

Centro DemocráticoCundinamarca Elecciones 2026

