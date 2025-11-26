Confidenciales
Angélica Montañez, concejal de Chía, sería la cabeza de lista del Centro Democrático para la Cámara por Cundinamarca
En la puja hay otros nombres por lo que la colectividad deberá tomar decisiones prontamente.
El Centro Democrático está confeccionando sus listas al Congreso y en el departamento de Cundinamarca se ha expresado el respaldo para que Angélica Montañez, actual concejal del departamento, sea la cabeza de lista a la Cámara de esa región del país.
Montañez, quien lideró la lista en las elecciones locales y logró dos curules en Chía, ha hecho su carrera política al lado del exsenador Miguel Uribe Turbay y acompaña la aspiración presidencial de su padre Miguel Uribe Londoño.
En la puja por la cabeza de lista por Cundinamarca también están Orlando Clavijo, Juan Carlos Saldarriaga y Montañez.
En los próximos el Centro Democrático deberá tomar decisiones de fondo sobre este tema.