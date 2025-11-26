Confidenciales

Angélica Montañez, concejal de Chía, sería la cabeza de lista del Centro Democrático para la Cámara por Cundinamarca

En la puja hay otros nombres por lo que la colectividad deberá tomar decisiones prontamente.

Siga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

27 de noviembre de 2025, 1:44 a. m.