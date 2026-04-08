Antonio Sanguino: “Es inexplicable que, en el primer gobierno de izquierda de Colombia, el ELN se mantenga en armas”

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, envió una carta en la que le pidió al ELN la verdad sobre la muerte de su hermano.

La misiva fue dirigida al Comando Central del ELN, especialmente a los jefes subversivos Antonio García, Nicolás Rodríguez Bautista y Pablo Beltrán. Como se sabe, el hoy ministro fue militante de ese grupo hace décadas.

“Llevo casi 40 años rumiando la manera como debo aproximarme a ustedes para reclamarles la verdad y reparación”, aseguró en la misiva.

El ministro Antonio Sanguino le pidió al ELN “la verdad plena” sobre el asesinato de su hermano y la entrega de sus restos: “Silencio eleno”

Sanguino narró con dolor los hechos. “Hablo de la desaparición forzada de mi hermano Juan Antonio Sanguino Páez, ocurrida en junio de 1986 a manos de una estructura del ELN en Bogotá. Los dos últimos registros de su paradero, que he podido recabar en estos años, fueron una cita clandestina a la que acudió en una cafetería ubicada frente al Jardín Botánico José Celestino Mutis, de la capital del país, con un contacto del ELN, así como un recado que me dejó telefónicamente en Bucaramanga, donde yo residía por aquel entonces, advirtiendo que estaba de paso por la ciudad y que a su retorno se comunicaría conmigo. Ese regreso nunca ocurrió”. Agregó que se creía que su hermano había sido sometido a un supuesto juicio revolucionario.

El ministro publicó un trino en el que reflexiona sobre los fallidos esfuerzos de paz de ese grupo. “Es inexplicable que, en el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, el ELN se mantenga en armas. Hoy se están produciendo cambios por los que hemos luchado durante generaciones. No hay justificación para prolongar un conflicto de más de 60 años”.