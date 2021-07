Confidenciales Antonio Sanguino pide diálogo en la izquierda tras tormenta política que no se detiene

Confidenciales Antonio Sanguino pide diálogo en la izquierda tras tormenta política que no se detiene

La tormenta política por los lados de la izquierda y la centroizquierda no se detiene tras la derrota de Gustavo Bolívar a la vicepresidencia del Senado y la supuesta jugadita que hizo durante su elección, según él, el Partido Verde, también de oposición.

Después de la fallida elección, Bolívar, de la Colombia Humana se ha dedicado a buscar pruebas que, de acuerdo con su versión, confirman cada vez más que el Verde aprovechó que él perdió, y que su partido no postularía un nuevo nombre, para lanzar a Iván Name y convertirlo en vicepresidente del Senado, una movida política que para él no fue bien vista.

Las tensiones aumentan con el pasar de las horas y podrían repercutir en las elecciones presidenciales del 2022. Por esto, el senador Antonio Sanguino ha pedido canales de diálogo y acercamientos entre las partes. “Han sido días duros para la oposición. Urge reunión de voceros y dignatarios elegidos en cargos en ambas cámaras para restablecer mínimos de respeto y acuerdos de trabajo en común. Diálogo entre Coalición de la Esperanza y el Pacto Histórico debe prevalecer”, expresó.

Han sido días duros para la oposición. Urge reunión de voceros y dignatarios elegidos en cargos en ambas cámaras para restablecer mínimos de respeto y acuerdos de trabajo en común. Diálogo entre Coalición de la Esperanza y Pacto Histórico debe prevalecer. — Antonio Sanguino Senador (@AntonioSanguino) July 22, 2021

Aunque la intención de Sanguino, cercano a Claudia López, es buena, él es una de las figuras del Partido Verde que más genera resistencia en el Pacto Histórico, al menos después del 20 de julio. Recordemos que Angélica Lozano postuló su nombre para la presidencia del Senado, un anuncio que generó sorpresa entre algunos sectores de la oposición, e incluso entre congresistas como Inti Asprilla, quien denunció que la aspiración de Sanguino nunca fue concertada.