Confidenciales “Aquí estoy, señor”: Marbelle espera no abandonar su país y dice que apoya a Álvaro Uribe de manera vitalicia

En la fiesta de cumpleaños de Álvaro Uribe, la cantante dio unas palabras generosas y llenas de admiración al expresidente. Lo hizo después de entonar muy a su manera canciones como Amor eterno. Aún en el escenario, la artista dijo:

“Esto es un amor que uno le puede transmitir a alguien que uno no conoce, pero que lo siente como padre. Y a pesar del orgullo de tener el país que tengo, creo que parte del gran amor ha sido por usted, señor. Gracias, porque si pudiera de forma vitalicia darle mi apoyo, aquí estoy, señor.

“Aquí solamente está una colombiana que ha podido hacer su sueño realidad, en mi propio país, cayéndome y levantándome muchas veces. Y ese es el piso que tengo, pero como mujer puedo decir que me he caído y levantado muchas veces. Y ese es el piso que tengo para decir lo que no quiero para mi país, ojalá no tenga que abandonar mi país, pero si lo hago, lo haré con la fe de que usted va a estar ahí, y muchos de ustedes. No nos abandonen, que este es el momento en que más los necesitamos”, agregó.

El mandatario también, muy agradecido por el gesto, le declamó un poema de Pablo Neruda.