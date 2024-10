“Aquí estoy y aquí me quedo”: María Fernanda Cabal descarta renunciar al Centro Democrático, su partido político

La campaña no es con mentiras ni corriendo la línea ética como lo hizo el petrismo para engañar. Estoy en el @CeDemocratico desde el primer día. Aquí estoy y aquí me quedo. #LasCosasComoSon 🇨🇴 pic.twitter.com/DY9PmOCCXQ

“Lo he dicho: me he ganado mi lugar en el Centro Democrático y en el corazón de los colombianos porque, precisamente, ayudé a construir este partido desde cero , lo vi crecer, fui protagonista tanto en la Cámara por Bogotá con la lista más votada y, hoy en el Senado, como la senadora más votada en la historia de Colombia. De aquí no me voy a ir, desde aquí vamos a lograr el triunfo, esto no es corriendo la línea ética. Firmes siempre. Seré la primera mujer presidenta de Colombia”, expresó.