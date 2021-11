Confidenciales Armando Benedetti reitera que no volverá al Senado en 2022

El senador Armando Benedetti anunció este jueves en sus redes sociales que no se presentará en las elecciones de 2022 para buscar un curul en el Senado. “No voy a aspirar más al Senado. Me aburrí de las emboscadas judiciales de mis enemigos. Lo repito ante el desconcierto de todo aquel o aquella que me encuentro”.

No voy a aspirar más al Senado. Me aburrí de las emboscadas judiciales de mis enemigos. Lo repito ante el desconcierto de todo aquel o aquella que me encuentro. — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 18, 2021

Hace tres semanas el legislador había hecho el anuncio, pero muchos creyeron que había reconsiderado su postura y que estaría en la lista del Pacto Histórico. Benedetti se ha convertido en el principal alfil de Gustavo Petro y ha sido el motor de las concentraciones más grandes en la Costa Caribe, junto con Nicolás, el hijo del líder de la Colombia Humana. Hoy el senador enfrenta investigaciones en la sala de instrucciones de la Corte Suprema y recientemente se sometieron a extinción de dominio algunos de sus bienes.

Sin Benedetti, aunque siga en la campaña presidencial, Petro tendrá que pensar en el nombre que lo reemplace en la lista al Congreso.