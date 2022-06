Confidenciales Armando Benedetti tras citación a la Corte Suprema: “Espero que sí me pueda defender”

La magistrada de la Corte Suprema de la Sala de Instrucción, Cristina Lombana, citó para este viernes al senador Armando Benedetti a ampliación de indagatoria, en medio de señalamientos en su contra por presunto lavado de activos.

Tras la citación de este viernes, Benedetti dijo a través de su cuenta en Twitter que esperaba poder defenderse y calificó de “extrañas” las citaciones al alto tribunal.

“La magistrada Lombana me cita en la mañana en un expediente y en la tarde en otro, citaciones extrañas a pocos días de las elecciones y dentro de procesos que llevan más de 5 años sin ningún testigo ni prueba ¿casualidad? Allí estaré, espero que si me pueda defender”, dijo Benedetti en la citada red social.

Benedetti también calificó de “hostigamientos” las citaciones y, que supuestamente, la magistrada Lombana sabe que sus abogados no pueden acudir hoy viernes al alto tribunal.

Mis citaciones son un hostigamiento a mis derechos políticos. Sabe la investigadora que mis abogados NO pueden ir hoy. Solo le hace eco a cada denuncia de Jaime Lombana, abogado de Uribe. Pido que me de las garantías, como lo han hecho sus compañeros de sala en otros procesos. — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 3, 2022

El senador Armando Benedetti ha venido insistiendo en que supuestamente no hay garantías en su proceso.

En su momento, en entrevista con SEMANA, Benedetti dijo: “Lo que la magistrada (Lombana) trata de demostrar, o lo que dice el auto, en un informe dice que yo tengo que demostrar de dónde salieron 3.000 millones de pesos, pero, ojo, son 3.000 millones de pesos en 18 años. Muchos medios hablan como si me hubieran consignado eso y que tengo que demostrar de dónde es”.

Y agregó: “Es una persecución porque no están investigando un delito, sino viendo a ver si me encuentran un delito. Me cambia el delito porque no hay nada nuevo, porque no hay pruebas es la novena investigación que me abre la magistrada. Hace poco corrieron traslado de un informe que ella pide. Como no le gusta uno, pide otro informe”.