Así avanza la Constituyente del petrismo: ya han recaudado cerca de un millón de firmas

Aunque Iván Cepeda ha dicho que una asamblea nacional constituyente no será su prioridad, la propuesta sigue avanzando con respaldo del Gobierno nacional. Javier García Felizzola, integrante del comité promotor, le confirmó a SEMANA que ya han reunido cerca de un millón de firmas de los dos millones requeridos. Y esta semana quedó claro que no están solos.

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, se reunió con los promotores para reiterar el respaldo gubernamental. También hubo coordinación de brigadas de recolección en Antioquia y otros departamentos en un encuentro con la senadora Isabel Cristina Zuleta.

Presidente del Consejo de Estado asegura que hay algo de la idea de una constituyente que le preocupa: “Debe haber un rumbo claro”

De esta forma, mientras la campaña del Pacto Histórico toma distancia de la constituyente para conquistar sectores de centro, desde la Casa de Nariño aún se apuesta por presentar el doble de las firmas requeridas en agosto e impulsar la iniciativa en el nuevo Congreso.