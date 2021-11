Confidenciales Así está la puja en el Centro Democrático para la lista a la Cámara por Bogotá

Los partidos políticos están ajustando sus estrategias para las elecciones que se harán en 2022. En marzo del próximo año, los colombianos acudirán a las urnas para elegir al nuevo Congreso y por eso, las colectividades están confeccionando las listas que presentarán.

En el caso del Centro Democrático hay una puja en la lista a la Cámara por Bogotá. El representante José Jaime Uscátegui manifestó su intención de renunciar a la colectividad si no era la cabeza de lista en 2022. Como el anuncio lo hizo por redes sociales, no cayó nada bien su postura en el partido, donde además no entienden por qué de un momento a otro llegó con la idea de liderar la lista a la Cámara por Bogotá.

Aunque en el Centro Democrático le tienen un gran aprecio, lo cierto es que él no será la cabeza de lista pero las puertas están abiertas para que esté dentro del grupo que continuará defendiendo las tesis del partido, por lo que él será quien defina si continúa o no.

SEMANA conoció que ya están listos los tres primeros lugares de esa lista y la cabeza de lista será Andrés Forero, quien daría el salto del Concejo de Bogotá a la Cámara; en el segundo el actual representante Enrique Cabrales y en el tercero Laura Medina, excandidata al Concejo y asesora de comunicaciones del expresidente Álvaro Uribe.

La composición de la lista sigue siendo evaluada para determinar quienes más estarán allí. La otra discusión que se ha dado es sobre la conveniencia de que la lista sea abierta o cerrada, pero las mayorías se inclinan por la segunda opción para trabajar en equipo en una plaza que no es fácil para conseguir votos de la ciudadanía.