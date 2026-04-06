Así fue la celebración de cumpleaños de 16 niños con síndrome de Down en Santa Marta

Un conmovedor cumpleaños tuvieron 16 niños con Síndrome de Down en Santa Marta, quienes fueron premiados con una noche de música, actividades lúdicas y un derroche cultural.

En la actividad participó la Policía de Santa Marta desde el área social acompañando a los menores de edad, a sus familiares y padres.

Policía comunitaria en celebración de cumpleaños de 16 niños con síndrome de Down en Santa Marta. Foto: Policía

De acuerdo con la institución “el evento tuvo lugar en la Quinta de San Pedro Alejandrino, donde se desarrolló un acto simbólico especial que contó con la presentación de cuatro agrupaciones musicales, incluyendo “Son de la Metro”, así como la participación de una corte y un grupo de tamboras, brindando un ambiente cultural y festivo para los asistentes".

“La Policía Nacional reafirma su compromiso con la comunidad, liderando iniciativas que fortalecen la inclusión social, la convivencia pacífica y el apoyo a las familias samarias, contribuyendo a la construcción de una sociedad más equitativa y solidaria”, dijo el coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.