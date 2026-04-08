Así quedaron los salarios de soldados profesionales, cabos y sargentos del Ejército para 2026

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló la tabla de salarios de los soldados profesionales, cabos y sargentos del Ejército para 2026.

El titular de la cartera de Defensa indicó que los sueldos de estos uniformados fueron definidos de la siguiente manera:

Soldado profesional: $ 2.451.267 (+23,0 %)

Cabo tercero: $ 2.482.834

Cabo segundo: $ 2.514.404

Cabo primero: $ 2.530.189

Sargento segundo: $ 2.545.974

“En 2025, la inflación fue del 5,1 %; sin embargo, el Gobierno Nacional aprobó un aumento del 7 % para los salarios de los oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública”, dijo el ministro Sánchez.

Agregó que “esto fue aprobado en el Decreto 038 de 2026 y se realizará el pago del retroactivo correspondiente (...) Lo más importante, hubo un aumento histórico para la nivelación salarial de la base de las Fuerzas Militares”.