Así será el refuerzo militar en Cundinamarca en Semana Santa

Para garantizar la seguridad en Semana Santa en el departamento de Cundinamarca, las autoridades departamentales desplegaron más de 4.600 integrantes de la fuerza pública en la región.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Cundinamarca, “el plan incluye controles en carreteras, vigilancia en municipios turísticos y monitoreo permanente ante el aumento de viajeros en el departamento”.

En Cundinamarca refuerza la seguridad con militares durante Semana Santa.

Así mismo explicaron que “el operativo contempla el despliegue de más de 4.600 uniformados, junto con 500 policías de tránsito, quienes estarán a cargo de acompañar los planes éxodo y retorno, realizar controles de embriaguez y verificar las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos en los principales corredores viales. Se estima que durante la temporada se movilicen más de 3,5 millones de vehículos”.

El secretario de seguridad de Cundinamarca, el general (r) Luis Fernando Navarro, indicó que “en zonas estratégicas como Soacha se asignaron 100 unidades adicionales de la Policía Nacional para labores de prevención, acompañamiento en celebraciones religiosas y apoyo a la movilidad. De igual manera, en la provincia de Sabana Centro se dispusieron otros 100 uniformados, especialmente en puntos turísticos como Zipaquirá“.