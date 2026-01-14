Así va el corredor internacional de Juan Mina, un eje del desarrollo vial e industrial de Barranquilla

Este miércoles, 14 de enero, el gobernador del Atlántico, Eduardo verano, dio a conocer que supervisó una de las obras viales más estratégicas del departamento en plena ejecución, entre ellas la doble calzada de la vía Juan Mina, uno de los proyectos más emblemáticos y una apuesta del mandatario para transformar la movilidad y el desarrollo productivo del territorio.

Durante un recorrido de inspección técnica, el mandatario departamental destacó que esta doble calzada avanza 20 % en su construcción, al igual que la importancia de la obra, que se extiende desde la Circunvalar de Barranquilla hasta la Circunvalar de la Prosperidad.

“Esta obra va a cambiar la historia del sector y será como una nueva Vía 40. Tendrá todas las especificaciones y requerimientos para el transporte de maquinarias e insumos, el tránsito de transporte público y peatonal. Es una vía hecha a la medida de toda esta zona industrial”, afirmó el gobernador Eduardo Verano.