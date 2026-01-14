Confidenciales

Así va el corredor internacional de Juan Mina, un eje del desarrollo vial e industrial de Barranquilla

Cuenta con una inversión de $89.000 millones y avanza en su construcción.

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 6:00 p. m.
Obra en el Atlántico.
Foto: Suministrada a SEMANA.

Este miércoles, 14 de enero, el gobernador del Atlántico, Eduardo verano, dio a conocer que supervisó una de las obras viales más estratégicas del departamento en plena ejecución, entre ellas la doble calzada de la vía Juan Mina, uno de los proyectos más emblemáticos y una apuesta del mandatario para transformar la movilidad y el desarrollo productivo del territorio.

En un retén de la Policía fue capturado Jorge Visbal Martelo, expresidente de Fedegán

Durante un recorrido de inspección técnica, el mandatario departamental destacó que esta doble calzada avanza 20 % en su construcción, al igual que la importancia de la obra, que se extiende desde la Circunvalar de Barranquilla hasta la Circunvalar de la Prosperidad.

“Esta obra va a cambiar la historia del sector y será como una nueva Vía 40. Tendrá todas las especificaciones y requerimientos para el transporte de maquinarias e insumos, el tránsito de transporte público y peatonal. Es una vía hecha a la medida de toda esta zona industrial”, afirmó el gobernador Eduardo Verano.

