Confidenciales Atención: murió la exgobernadora de Caldas, Pilar Villegas de Hoyos

Este viernes, 2 de septiembre, se confirmó la muerte de la exgobernadora de Caldas, Pilar Villegas de Hoyos, a sus 94 años de edad en el SES Hospital de Caldas, luego de encontrarse internada por un accidente casero sufrido la semana anterior, donde se fracturó la pelvis.

Villegas fue mandataria departamental en dos ocasiones. El primer período se dio desde el 12 de agosto de 1974 hasta el 31 de marzo de 1975. El segundo mandato se presentó entre el 1.° de enero de 1992 y el 31 de diciembre de 1994, según el medio de comunicación ‘La Patria’.

Asimismo, “Doña Pilar”, como se le conocía, era hija de Aquilino Villegas, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente de 1910, así como un reconocido escritor y periodista.

Por su parte, María Carolina Hoyos Turbay, exviceministra de las TIC, a través de su cuenta oficial de Facebook, manifestó: “Pilar de mi amor: nunca me preparé para este momento, me duele el corazón. ¡Hoy te despedimos de este plano terrenal, pero vivirás por siempre en nuestros corazones! ¡Gracias por ser mi otra mamá! ¡Gracias por cuidarme y quererme tanto! ¡Fuiste un gran ejemplo! Gracias por las palabras que una vez me dijiste: “Cuando el amor no depende de nada, es verdadero”.”

De igual manera, Ómar Yepes, expresidente del Partido Conservador, también se refirió sobre el fallecimiento de la exgobernadora. “Murió doña Pilar Villegas de Hoyos. Dama emblema de Caldas. A Manizales y a Caldas les sirvió en todos los campos: social, cultural, económico y político, con devoción y desinterés. Los caldenses y los conservadores la lloramos con inmenso dolor”.

En ese sentido, el también exgobernador de Caldas, Guido Echeverri, afirmó que Villegas fue una “mujer trabajadora, dulce en el trato y noble en todo sentido. Como gobernadora de Caldas y parlamentaria dejó claro testimonio de honradez, dedicación y servicio. Paz en su tumba y solidaridad con familiares y amigos”.

Además, Mauricio Lizcano, actual director del Dapre, a través de su cuenta de Twitter, también lamentó la muerte de Villegas. “Siento mucho la muerte de doña Pilar Villegas de Hoyos, una matrona, exgobernadora y referente de la mujer de nuestro departamento. Mis sinceras condolencias a la familia. Q.E.P.D.”.

Finalmente, en el año 2016, el Partido Conservador le rindió un homenaje a “Doña Pilar”, por sus más de 50 años al servicio y liderazgo dentro de la colectividad.