Autoridades de inteligencia allanaron un club de playa presuntamente vinculado a los hijos de Alex Saab

Después de su extradición hacia Estados Unidos, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, principal organismo de inteligencia y contrainteligencia del gobierno de Venezuela, allanó un club de playa que pertenecería a los hijos de Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro.

¿Qué vendrá para Alex Saab? Así está su oscuro panorama tras la extradición a EE. UU.

El diario El Pitazo logró confirmar que el hecho ocurrió durante la noche del viernes 22 de mayo en el club Calle Dos Ojos, situado en Playa Guacuco, en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta.

De acuerdo con información suministrada al medio, los cuerpos de seguridad llevaron a cabo un operativo dentro del local, donde detuvieron a los responsables del establecimiento y también al gerente.

Saab ya había sido capturado y extraditado hacia Estados Unidos por cargos ligados al lavado de dinero. Ahora enfrentaría hasta 20 años de cárcel, aunque podría ser clave en el proceso contra el exdictador venezolano. Foto: Anadolu via Getty Images

Según el medio local, los trabajadores recuperaron su libertad más tarde, mientras que el administrador de la compañía permanece detenido por las autoridades. Según indicaron las fuentes, ayer, sábado 23 de mayo, el local comercial continuaba sin operar y con sus puertas cerradas.

De acuerdo con versiones entregadas por habitantes del sector, dicho negocio pertenecería a Alex Saab y a sus hijos.

Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, habría salido de Venezuela con destino a Italia

El empresario, que fue arrestado en Venezuela, fue extraditado posteriormente a Estados Unidos el pasado 17 de mayo, donde actualmente enfrenta a la justicia por presuntos delitos de lavado de activos y otros señalamientos.

El club Calle Dos Ojos fue señalado por diversos visitantes de la zona como uno de los lugares más distinguidos de la isla, frecuentado por figuras reconocidas del mundo del entretenimiento.

El club de playa está ubicado en Isla Margarita Foto: Getty Images

Su ambiente sofisticado y exclusivo queda reflejado en las publicaciones compartidas en sus redes sociales. Además, el establecimiento se encuentra situado al lado de la heladería Mykonos.