Confidenciales Bernie Moreno, el hermano de Luis Alberto Moreno, podría ser senador de Estados Unidos

El senador repúblicano Rob Portman ha dejado saber que se retira del Congreso en 2022. Su salida no sería una noticia en Colombia sino fuera por esta arista: con su salida, su sucesor más probable es Bernie Moreno. El hermano de Luis Alberto Moreno, de 53 años, es un empresario del área de Cleveland y es propietario de un concesionario de automóviles. Según el Wall Street Journal, se postularía como candidato republicano, luego de que Portman dijo que no aspiraría a un tercer periodo.”Nacido en Colombia, el señor. Moreno emigró a los EE. UU. con sus padres y ha vivido en el área de Cleveland desde 2005. Poseía hasta 15 concesionarias de automóviles en Ohio, Kentucky y Massachusetts en 2016, que generaron más de $700 millones en ingresos anuales. según Automotive News”, reporta el diario. Agrega que aunque no es muy conocido en circulos políticos ha sido un gran donante en pasadas campañas.