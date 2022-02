Confidenciales “Bienvenido a la tierra de Gustavo Petro”: joven a Uribe durante visita a Zipaquirá

El pasado 21 de febrero, el expresidente Álvaro Uribe estuvo recorriendo el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, con el fin de mostrar su apoyo a los candidatos del Centro Democrático y para saludar a los adeptos que siguen y gustan del proyecto político del uribismo.

“Recorriendo Chía, Chiquinquirá, Tunja, Tocancipá y Zipaquirá, explicando nuestra propuesta para que se pague un bono, de una sola vez, a los trabajadores para aliviar el deterioro que la inflación le ha causado al buen aumento del salario mínimo”, escribió Uribe en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, en medio de su caminata, un joven que lo vio no dudó en gritarle: “Bienvenido a la tierra de Gustavo Petro”, a lo que Uribe respondió extendiendo su puño, con el fin de saludarlo también.

“Gracias, hombre, muy amable. Chóquelas ya que me dio la bienvenida”, dijo el también exsenador, rodeado de representantes de la fuerza pública del municipio.

Mi novio el día de hoy se encontró con el señor Alvaro Uribe haciendo en campaña en Zipaquirá. Cómo se ve en el primer video me acerque para decirle que NO queremos al centro democrático, que estamos cansados de los mismos y las mismas que nos abudinean el país. ➡️ pic.twitter.com/ThbIFHlABu — María Camila (@macaagaleano77) February 22, 2022

Sin embargo, esta anécdota no quedó solo en eso. De acuerdo con la joven que grabó el video, después de “decirle que NO queremos al Centro Democrático”, intentó coger un taxi para irse del lugar, pero algunos policías quisieron retenerla.

“Posterior a esto me subí en un taxi para dirigirme a mi casa y la policía que lo acompaña detuvo el taxi y me bajaron del mismo para hacerme una ´requisa´, no pude seguir grabando porque un supuesto policía vestido de civil me arrebató el celular (…). Afortunadamente, más gente presenció lo sucedido y empezaron a grabar. Esto NO puede seguir pasando en nuestro país, que se nos intimide y se nos cohíba de expresarnos libremente”, escribió en Twitter.