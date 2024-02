Bogotá recibió importante certificación internacional por el aprovechamiento de datos

Bogotá recibió la certificación Gold (oro) de What Works Cities otorgada por Results for América y Bloomberg Philanthropies , la cual distingue a la ciudad con el estándar de excelencia en la gobernanza, modelos de gestión, prácticas, uso de datos y políticas adecuadas para el ejercicio público dentro de América Latina.

Este reconocimiento, de acuerdo con la administración distrital, es fruto del trabajo articulado de entidades del Distrito, quienes, bajo el liderazgo de la Alta Consejería Distrital de TIC, desde el 2022 compartieron con What Works Cities algunos de los proyectos desarrollados en materia de uso estratégico de datos e información para la optimización de procesos y mejora de la calidad de vida de los bogotanos.

Por su parte, Rochelle Haynes, directora de What Works Cities y Results for América, destacó a Bogotá como “líder en gestión de datos, la cual involucra a las partes interesadas en políticas de Gobernanza de Datos. Este es el tipo de ejemplos de ciudades que queremos en nuestra red para mostrar realmente lo que significa no solo recopilar datos, sino ponerlos en práctica para mejorar la vida de sus habitantes”.