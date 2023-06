Confidenciales Bruce Mac Master dio las razones por las que marcharán los colombianos hoy 20 de junio: “En democracia todos tenemos derecho a expresarnos”

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, no confirmó si marchará o no este martes 20 de junio en contra del gobierno de Gustavo Petro, pero entregó las razones que llevarán a los ciudadanos a movilizarse por las calles del país.

Dijo que en democracia “que todos tenemos derecho a expresar. Entiendo la marcha de hoy 20 de junio como una expresión de ratificación de las libertades, confirmación de la independencia de los poderes públicos, apoyo al debate democrático, fortalecimiento de la democracia, la necesidad de contar con una Colombia segura y en paz”, entre otras.

Además, expresó que la gente se movilizará en apoyo a la libertad de prensa y libertad de expresión, llamado a la unión y no a la polarización. “Cada uno tendrá su interpretación, esta es la mía. Espero sea una expresión en calma, respetuosa y respetada por todos”, destacó.

Master es un hombre independiente, pero no ha escondido su preocupación por las consecuencias que podría traer para el país la reforma laboral.

El 10 de mayo pasado, Bruce Mac Master y Gustavo Petro chocaron fuertemente en Twitter por dicha iniciativa.

El primero en mostrar su profunda preocupación por el proyecto fue Mac Master, quien alertó que la reforma laboral no crea empleo y, por el contrario, lo destruye, postura que reveló en su cuenta de Twitter.

“Colombia no puede darse el lujo de adelantar una reforma laboral, que no solo no crea empleo, sino que lo destruye. Si vamos a dar el paso de hacer una reforma en este frente lo mínimo es que: cree empleo, reduzca informalidad y genere más actividad económica”, afirmó.

“Siempre desde el poder se ha dicho que, si se aumentan los salarios, se aumenta el desempleo. Mentira. La historia del capitalismo europeo y norteamericano muestra sociedades de altos salarios con altísimo empleo”, publicó en su cuenta de Twitter el presidente Petro.

Y continuó con el trino: “En Colombia se ha creído que volver el trabajador esclavo genera más riqueza, mentira. Tenemos la productividad más baja de la OCDE”.

“Nunca habrá paz en Colombia con dirigentes empresariales que creen que esclavizando a los trabajadores se genera riqueza. El Pacto Social consiste en dignificar las condiciones de trabajo del pueblo colombiano”, finalmente señaló el jefe de Estado.