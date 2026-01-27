“Bruce Mac Master se cree el dueño de este país; los ricos se creen los dueños del país”: el varillazo del ministro de Salud al presidente de la ANDI

La pelea entre el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, está casada desde hace bastante.

La última arremetida del Minsalud a Mac Master tuvo lugar durante el debate de control político sobre la emergencia económica en la que Jaramillo aseguró que los grandes desfinanciadores de la salud en el país, en realidad, eran los empresarios.

La comisión séptima de senado debate en el recinto de plenaria la reforma a la salud. En la foto: Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. Foto: Colprensa

Según Jaramillo, entre el 2018 y el 2025 las “excepciones al aporte patrona” dejaron un hueco de 53,7 billones de pesos en el sistema. Todo, según él, porque los “patrones y ricos de Colombia” dejaron de aportar a la salud. En sus cuentas, se trataría de una desfinanciación de 6,7 billones cada año desde entonces.

“Miren cómo cae el esfuerzo empresarial; con la Ley 1607 determinan que no va a haber aporte patronal. Hoy la salud no la pagan los patrones, no la pagan los ricos. La pagan los trabajadores, la gente del común (...) y ahora entonces el Presupuesto General de la Nación tiene que sostener y los ricos como siempre llevándose los dividendos“, dijo Jaramillo.

bruce mac master Presidente de la Andi Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

A renglón seguido, arremetió contra el presidente de la Andi. “El doctor Bruce Mac Master dijo: ‘Me tienen que abrir 15 por ciento’ (refiriéndose al incremento de la UPC), porque Bruce Mac Master se cree el dueño del país; los ricos se creen los dueños del país”.