Bruce Mac Master, señalado por Gustavo Petro de estar en el intento de golpe, reta al presidente. “Completamente inaceptables”

“No soy yo, es Bruce Mac Master el que le debe preguntar a Álvaro Leyva por qué lo menciona en su conversación conspiratoria”, escribió a propósito de una entrevista del dirigente gremial en La FM en la que este decía que “si el presidente Petro tiene pruebas de que yo he participado en alguna conversación, que las muestre. ¿He hablado con Álvaro Leyva? Sí. Pero si me dice que tengo que ver con un golpe de Estado, le diría al presidente que sea cuidadoso con lo que dice y con sus afirmaciones”.

“El poder tiene sus límites, y debe ser el más respetuoso de la ley, de los ciudadanos, de las instituciones, y de los derechos de todos. Su posición como presidente de la República no le permite abusar del nombre y la reputación de los ciudadanos. No he sido la única víctima de esta estrategia, que cada vez transgrede, con mayor frecuencia y atrevimiento, los límites. Esto no se le puede permitir al primer mandatario de un país. Lo que sí es claro es que no silenciará las voces de los ciudadanos y las organizaciones que, como yo, pedimos el respeto y apoyo al sistema electoral y la defensa de la transparencia en el mismo", agregó.