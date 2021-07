Confidenciales Cabal versus Zuluaga

Y hablando de Zuluaga, la verdad es que hasta el momento no ha recibido ningún guiño de Uribe para lanzarse en 2022. Aunque está confirmado que ya se reunieron, lo que trascendió del encuentro es que, prácticamente, Uribe dejó en manos de Zuluaga la decisión. No hay que olvidar que ante el escándalo de Odebrecht, el expresidente estuvo de acuerdo en que Óscar Iván no fuera candidato en 2018. Sin embargo, ha defendido que a Zuluaga le robaron las elecciones en 2014, especialmente con el escándalo del hacker. Con quien sí se ve muy animado Uribe por estos días es con la senadora María Fernanda Cabal. ¿Será que le suena más la Cabal que Zuluaga?