CONFIDENCIALES
Cada vez menos jóvenes en Colombia, esto revelan las estadísticas del país frente al mundo
En el mundo, según World Factbook, hoy la edad mediana es de 30,9 años y Colombia está por encima de ese promedio.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
La edad mediana de un país dice mucho sobre su estructura económica presente y futura. Esta es la edad en la que la mitad de las personas son más jóvenes y la otra mitad, más viejas. En el mundo, según World Factbook, hoy la edad mediana es de 30,9 años, gracias a que 21 países de África tienen una edad media inferior a los 20 años y a que en varios países de Europa y Asia están por encima de 40.
En América, los más jóvenes son los guatemaltecos, con 25 años, y los más viejos son los canadienses y los cubanos, con 43. Colombia está por encima del dato mundial, con 33 años, lo que implica crecientes desafíos de sostenibilidad y productividad, en particular en pensiones y salud pública, dos temas sociales que hoy están en el limbo en el país.