Suscribirse

CONFIDENCIALES

Cada vez menos jóvenes en Colombia, esto revelan las estadísticas del país frente al mundo

En el mundo, según World Factbook, hoy la edad mediana es de 30,9 años y Colombia está por encima de ese promedio.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
25 de octubre de 2025, 6:53 a. m.
Un reciente estudio del Banco de la Reserva Federal de Nueva York encendió las alarmas entre estudiantes.
En Colombia cada vez hay menos jóvenes. | Foto: Freepik

La edad mediana de un país dice mucho sobre su estructura económica presente y futura. Esta es la edad en la que la mitad de las personas son más jóvenes y la otra mitad, más viejas. En el mundo, según World Factbook, hoy la edad mediana es de 30,9 años, gracias a que 21 países de África tienen una edad media inferior a los 20 años y a que en varios países de Europa y Asia están por encima de 40.

Contexto: La nueva ola del consumo joven en Colombia: tecnología, moda y entretenimiento dominan las preferencias

En América, los más jóvenes son los guatemaltecos, con 25 años, y los más viejos son los canadienses y los cubanos, con 43. Colombia está por encima del dato mundial, con 33 años, lo que implica crecientes desafíos de sostenibilidad y productividad, en particular en pensiones y salud pública, dos temas sociales que hoy están en el limbo en el país.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Donald Trump arrincona a Gustavo Petro: tres puntos clave que ponen en jaque a Colombia. Esto es lo que puede venir

2. Petro contra Trump: los detalles secretos de la pelea y el libreto para tratar de defenderse frente a la Casa Blanca

3. Golpe a la seguridad: esto le costará a Colombia perder el apoyo de Estados Unidos. El panorama es alarmante. “Quedamos alineados con el Eje del Mal”

4. Escándalo: el general Federico Mejía usó un helicóptero del Ejército para liberar a un traficante de cocaína en el Cauca. Estas son las pruebas

5. Habla Carlos García, medio hermano de Mauricio Leal: dice que Jhoiner “mató” al estilista y a su madre y quiere quedarse con los bienes; pidió investigar a otras dos personas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

JóvenesColombiaAmérica

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.