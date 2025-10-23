Cambio Radical anuncia voto negativo a la Asamblea Nacional Constituyente

El partido Cambio Radical anunció su rechazo al proyecto de Asamblea Nacional Constituyente presentado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que llega a la opinión pública cuando el país se está alistando para las elecciones de 2026.

“El Gobierno pretende exhibirlo como iniciativa popular, cuando ha sido impulsado y divulgado desde el propio Ejecutivo. Esa ambigüedad de origen desnaturaliza el mecanismo y engaña a la ciudadanía“, advirtió la colectividad.

El ministro Montealegre aseguró que la iniciativa es tan solo un “borrador” que puso a disposición de las organizaciones sociales para que sean estas las que determinen si desean presentarlo de forma oficial. Sin embargo, esa postura desconoce la obligación que imparte la actual carta magna a que ese tipo de iniciativas pasen por el Congreso.