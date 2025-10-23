Confidenciales
Cambio Radical anuncia voto negativo a la Asamblea Nacional Constituyente
El partido aseguró que esa es una estrategia de distracción del Gobierno nacional.
El partido Cambio Radical anunció su rechazo al proyecto de Asamblea Nacional Constituyente presentado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que llega a la opinión pública cuando el país se está alistando para las elecciones de 2026.
“El Gobierno pretende exhibirlo como iniciativa popular, cuando ha sido impulsado y divulgado desde el propio Ejecutivo. Esa ambigüedad de origen desnaturaliza el mecanismo y engaña a la ciudadanía“, advirtió la colectividad.
El ministro Montealegre aseguró que la iniciativa es tan solo un “borrador” que puso a disposición de las organizaciones sociales para que sean estas las que determinen si desean presentarlo de forma oficial. Sin embargo, esa postura desconoce la obligación que imparte la actual carta magna a que ese tipo de iniciativas pasen por el Congreso.
“Este anuncio se usa con fines electorales para desviar la atención de los problemas urgentes del país —seguridad, salud, relaciones internacionales, empleo y costo de vida— y convertir la agenda pública en un plebiscito sobre el presidente. Es una cortina de humo", sostuvo el partido.
Cambio Radical señaló al presidente Gustavo Petro, en vez de estar gobernando y enfocarse en el bienestar de los ciudadanos, está pensando cómo perpetuarse en el poder y “destruir” la Constitución de 1991.