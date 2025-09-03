Suscribirse

Política

Cambio Radical no expulsaría a senadores que votarían por candidata a la Corte Constitucional apoyada por Petro; tomarán otras medidas

Hacerlo supone darles una ventaja de votar libremente, como ocurrió en su momento en el Partido de la U con Armando Benedetti y Roy Barreras.

Redacción Semana
3 de septiembre de 2025, 3:31 p. m.
Ana María Castañeda y Temístocles Ortega.
Ana María Castañeda y Temístocles Ortega. | Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

Cambio Radical, el partido que lidera el expresidente Germán Vargas Lleras, no contempla expulsar a los senadores Ana María Castañeda y Temístocles Ortega, pese a que desobedecen a la colectividad y prometen votar este miércoles en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Los dos están sancionados sin voz y voto en el Congreso.

SEMANA conoció que, aunque varios abogados han recomendado a Cambio Radical expulsar a Castañeda y Ortega, el comité de ética no lo hará.

La razón obedece a que esa salida les permitiría a los senadores quedar con plena libertad para votar libremente por Patricia Balanta, la candidata a la Corte Constitucional respaldada por Gustavo Petro, pese a que el partido acordó el respaldo al exdefensor Carlos Camargo.

No se puede olvidar que el Partido de la U expulsó a Roy Barreras y Armando Benedetti y ambos conservaron sus curules y siguieron votando de forma independiente.

Para Cambio Radical, Ortega y Castañeda siguen sin voz ni voto en el Congreso, así desobedezcan.

Desde las directivas del partido no descartan demandar todos los actos administrativos y las decisiones que Temístocles Ortega y Ana María Castañeda tomen, entre ellas, la votación este miércoles por el nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

