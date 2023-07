Confidenciales Camilo Romero tantea el terreno para aspirar a la Alcaldía de Bogotá

Camilo Romero, embajador de Colombia en Buenos Aires, quiere aspirar a la Alcaldía de Bogotá. Varios sectores alternativos y del progresismo piden su liderazgo en una elección en la que parece no haber un representante fuerte de la izquierda, pero todo apunta a que el exgobernador de Nariño no quiere que una posible candidatura sea un salto al vacío. Está revisando si es viable y quiere un ejercicio amplio, que no se limite al Pacto Histórico, colectividad que se debate entre varios perfiles, entre ellos, el del exsenador Gustavo Bolívar. Una de sus alternativas es recolectar firmas, con una apuesta independiente, y no descarta una coalición entre varios partidos para avalar su aspiración. Falta un poco menos de un mes para que cierre el periodo de inscripción de candidatos y se tomarán decisiones en las próximas semanas.